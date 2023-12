Macabra scoperta nel napoletano: ritrovato il cadavere di un uomo in strada

A Giugliano è stato ritrovato il cadavere di un uomo, 58enne italiano. Il ritrovamento è avvenuto nei pressi di via Carrafiello. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava andando a raccogliere funghi quando si sarebbe accasciato al suolo, nei pressi del campo rom.

Sulla vicenda indagano i poliziotti del Commissariato di Giugliano-Villaricca. Stando ad una prima ipotesi, l'uomo sarebbe morto per cause naturali, colpito da un malore mentre era in strada. Sul posto è intervenuto il 118, ma purtroppo l'uomo era già deceduto. La notizia è stata diffusa da TeleClubItalia.