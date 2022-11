Macabra scoperta all'alba: ritrovato cadavere in un'auto

Macabra scoperta nel Napoletano. Il cadavere di un uomo è stato ritrovato in un'auto a Melito. La scoperta è avvenuta alle prime luci dell'alba. Al momento, come riporta MelitoOnline, l'identità dell'uomo non è nota, così come non sono note le cause del decesso.

La scoperta è avvenuta in via delle Ginestre, una traversa di via Signorelli. Il cadavere è stato ritrovato in una 500 bianca. Dopo alcune segnalazioni sul posto si sono recati i Carabinieri che hanno avviato le indagini dopo i rilievi del caso.