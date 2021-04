Blitz nel rione: trovata pistola pronta a sparare e droga nascosta nell'immondizia

I carabinieri della Compagnia di Bagnoli, insieme a quelli del Nucleo Investigativo di Napoli, del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Napoli, hanno controllato 76 persone e 43 veicoli. Mirino puntato sul rione traiano dove è stato inferto un duro colpo alle piazze di spaccio locali: Via Catone la strada dove sono stati concentrati i maggiori sforzi.

Sequestrati 260 grammi di cocaina, 290 di marijuana e 1 chilo e 400 grammi di hashish. La droga era nascosta nei bidoni per l’immondizia e all’interno di alcuni tubi di plastica per fognature o edilizia. Durante il servizio, all’interno di un vano contatori, è stata rinvenuta anche una pistola Beretta 98FS cal 9x21mm con matricola abrasa, completa di caricatore.

L’arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici affinché possa essere abbinata ad eventuali fatti di sangue o intimidazione. Non sono mancate le sanzioni: 8 le persone multate per violazioni alla normativa anticontagio. 6 quelle segnalate alla prefettura come assuntori di stupefacenti.