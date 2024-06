Trova un uomo nella sua auto nel cuore di Napoli e viene aggredito

Nel pomeriggio di martedì gli agenti del commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale sala operativa, sono intervenuti in piazzetta del Grande Archivio per la segnalazione di un’aggressione.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati da un uomo il quale ha indicato loro un soggetto che, poco prima, stava rovistando nella sua auto e, vistosi scoperto, lo aveva aggredito con un oggetto appuntito per poi danneggiare con un calcio lo specchietto retrovisore del veicolo e tentare la fuga.

Pertanto gli operatori hanno subito bloccato il prevenuto, trovandolo in possesso di un cacciavite e, dopo averlo identificato in un 30enne afgano, irregolare sul territorio nazionale, lo hanno tratto in arresto per tentata rapina impropria.