Perde il portafogli in funicolare, ma viene ritrovato e consegnato alla proprietaria

Una storia normale forse, ma bella, che va raccontata perchè c'è bisogno in questo periodo come non mai di esempi positivi. Una persona ha perso il portafogli nella funicolare di Chiaia. Per fortuna però è stato ritrovato e consegnato al legittimo proprietario.

La nota di Anm sull'accaduto: "Questa storia la vogliamo raccontare. Grazie al Sig. Alessio Sica per il riconoscimento e grazie al personale #anm in servizio alla Funicolare di Chiaia che insieme al portafogli smarrito ha restituito al legittimo proprietario la speranza di un mondo migliore. A tutti Buon Anno".