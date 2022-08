Perde portafogli con seimila euro: dipendente comunale scandaglia tutta l'isola per riconsegnarlo

Un turista toscano in vacanza a Capri ha smarrito il portafogli contenente documenti, carte di credito e 6mila euro nel corso di una visita ai giardini di Augusto. A ritrovarlo il personale addetto al controllo del sito naturalistico, che è riuscito a risalire al legittimo proprietario dopo una lunga ricerca sull'isola, come riporta Caprinews.

Al turista toscano (come si vede in foto) è stato poi riconsegnato il portafogli da uno degli addetti al parco comunale. L'uomo ha ringraziato per l'onestà e per la difficile ricerca effettuata dai dipendenti comunali.