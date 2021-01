Troupe Rai tra la fila per il vaccino: “Falsità dell'Asl, avevamo concordato un'intervista”

Arriva la risposta della Rai al comunicato dell'Asl Napoli 1 con il quale stigmatizzava la presenza di un giornalista in fila tra i medici per il vaccino. L'azienda dichiara di aver concordato con l'Asl un'intervista attraverso l'ufficio stampa e smentisce le sue dichiarazioni di ieri.

In merito alla "vicenda riguardante una troupe di Rai1 a Napoli", la rete "respinge il comunicato reso in data odierna dalla Direzione Generale dell'ASL Napoli 1 Centro, riportante asserzioni assolutamente false e gravemente diffamanti nei confronti del lavoro svolto dalla troupe Rai e nei confronti dell'Azienda stessa". "La totale falsità di quanto descritto nel comunicato -viene rilevato in una nota- è agevolmente documentabile attraverso la corrispondenza tra l'ufficio Stampa del Direttore generale dell'ASL (con il quale veniva concordata un'intervista per la mattina del 14 gennaio presso la Mostra d'Oltremare di Napoli), ovviamente a disposizione".

"I fatti riportati nel Comunicato -prosegue la nota- e ripresi da numerosi giornali, costituiscono un attacco inammissibile al lavoro di professionisti seri e competenti. Non risponde al vero che la squadra abbia "tentato di superare i controlli ..fingendosi operatore sanitario avente diritto al vaccino", ma è entrata attraverso i tre varchi presentandosi quali giornalista e operatori del Servizio Pubblico e successivamente ha incontrato il Direttore generale come precedentemente concordato".