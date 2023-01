Maltempo: tromba d'aria stacca il tetto di un noto ristorante

Paura ad Agerola dove una tromba d'aria ha danneggiato un noto ristorante. Nel primo pomeriggio di ieri, nel pieno dell'ondata di maltempo che ha colpito l'intera regione, una tromba d'aria ha letteralmente "scoperchiato" il noto ristorante La Cascina.

Fortunatamente non si sono registrati feriti visto che il locale era chiuso e la zona era deserta. Tramite i profili social i gestori del ristorante hanno fatto sapere che "causa danni da avverse condizioni meteo resteremo chiusi fino a data da destinarsi. Ci scusiamo per il disagio".

A Napoli il crollo di un'impalcatura

Agerola, però, non è stata l'unica città colpita pesantemente dal maltempo. Ieri, infatti, a Napoli sono stati registrati diversi crolli e allagamenti. Su tutti sono diventati oggetto di cronaca il crollo di un'impalcatura in via Aniello Falcone e la caduta di un albero in via Foria. Allegamenti e crolli sono stati registrati anche in altri comuni del Napoletano.

Intanto per oggi è prevista ancora allerta meteo. L'avviso è valido fino alle ore 10 di domani, giovedì 19 gennaio, con diversi comuni che hanno deciso per la chiusura delle scuole o entrate posticipate.