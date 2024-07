Giocano a tris con i pennarelli sul monumento di piazza del Gesù: volontari l'avevano restaurata

Partite di tris con pennarelli indelebili sulle colonne della storica guglia di piazza del Gesù a Napoli che ospita in alto la statua della Madonna Immacolata. L'atto vandalico, come riportato da alcuni organi di informazione, è avvenuto a pochi giorni da un intervento di recupero e pulizia del monumento effettuato dai volontari dell'associazione ' Angeli del bello' protagonisti di numerosi interventi di recupero di monumenti e decoro urbano.

'L'episodio di piazza del Gesù - dice all'Ansa il presidente della sezione napoletana degli ' Angeli del bello' Francesco Muzio - deve farci ragionare sulla necessità, una volta recuperata l'opera, di mettere in campo azioni controllo e tutela dell' opera stessa ma ancora più importante è far capire ai ragazzi l'importanza ed il rispetto per l'arte ed il bene comune". "Ed è per questo che l'associazione - ricorda Muzio - si occupa anche di organizzare incontri nelle scuole a partire dalla quinta elementare".

Oltre alle numerose griglie di tris le colonne sono state imbrattate con disegni di personaggi di cartoni animati e frasi, anche in inglese, rivolte alla persona amata. Quanto accaduto - chiarisce il presidente - non fermerà certo il nostro entusiasmo. C'è molto da fare e contiamo in futuro di farci aiutare anche dalla associazioni di Boy scout, già utilizzate con successo proprio in piazza Gesù".