La decisione della presidentessa del tribunale: stop a minigonne e abiti succinti

Il provvedimento è stato firmato da Vincenza Barbalucca, presidentessa del Tribunale di Nola: non ci si potrà più presentare in aula con abbigliamento "non consono", ovvero minigonne, pantaloncini e zoccoli.

Nel dettaglio è fatto "divieto assoluto di ingresso nel palazzo di giustizia e nelle aule d’udienza in abiti succinti e non consoni al decoro dell’ufficio". Una scelta che riguarda soprattutto testimoni e parti dei processi, spesso quasi in tenuta da spiaggia in questi giorni di gran caldo.

Anche la stragrande maggioranza degli avvocati pare essere concorde, soprattutto perché pare si siano verificati "episodi imbarazzanti" in fatto di abbigliamento.