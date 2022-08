Il caso del treno di rifiuti campani bloccato ad Arezzo: è stato sequestrato dalla magistratura

Sono giorni che un treno carico di rifiuti proveniente dalla Campania, e diretto in Austria, è bloccato nella stazione di San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo. Il motivo del fermo - con gravi disagi per i residenti della zona, costretti a stare con le finestre chiuse a causa dei pesanti miasmi - non è un guasto ma l'intervento della magistratura locale, intervenuta per le condizioni delle vetture e per capire meglio cosa stiano trasportando.

Ufficialmente, si tratta di rifiuti urbani indifferenziati. Il loro contenuto sarà comunque sottoposto ad analisi, da cui il sequestro del convoglio perché resti a disposizione degli inquirenti. Uno stop che sta rendendo complicatissima la vita ai residenti nell'area, col Comune di San Giovanni Valdarno che spinge affinché la procura di Arezzo almeno allontani dalle case i vagoni.

I controlli dell'Asl

Come scritto da Mattia Cialini su ArezzoNotizie, l'Asl ha effettuato un sopralluogo stilando una valutazione igienico-sanitaria a proposito dei vagoni. È a seguito di questa che il Comune valdarnese ha chiesto alla procura di Arezzo di spostare il convoglio: secondo i tecnici del dipartimento prevenzione dell'azienda sanitaria Toscana Sud-Est, in zona è presente "inquinamento odorigeno" e quindi "problemi igienico-sanitari". "Si ritiene opportuno - suggerisce l'Asl - dislocare il treno contenente i container in un'area a scarso insediamento di civili abtiazioni e attività commerciali, allontanandolo quanto prima dall'area urbana".

La messa in sicurezza

Nel frattempo da questa mattina il personale di Mercitalia (che fa parte del gruppo Ferrovie dello Stato), sotto la supervisione di Arpat, sta sigillando i container che perdono percolato. Sono 28 su 32 i contenitori difettosi. Mercitalia Rail Srl è la società che si è occupata materialmente del trasporto, ma i container sono dell’impresa Enki Srl.

Messe in sicurezza le vetture, dovrebbero finalmente essere spostate pure rimanendo sotto sequestro e a disposizione, per le indagini, della procura aretina.