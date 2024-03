Minaccia di lanciarsi sotto al treno: napoletano salvato dai carabinieri

Un uomo ha telefonato al 112 annunciando l'intenzione di togliersi la vita gettandosi sulle rotaie al passaggio del primo treno. La chiamata, arrivata nel tardo pomeriggio del 28 marzo, dalla stazione di Minturno ha fatto subito scattare un piano di soccorso. A telefonare un uomo originario di Napoli e residente in Svizzera, tornato in Italia da circa sei mesi, come riporta LatinaToday.it.

L'operatore della centrale del 112 ha convinto l'uomo a restare al telefono. Intanto si cercava di guadagnare tempo in attesa che una pattuglia della stazione dei carabinieri di Scauri arrivasse sul posto. Una volta alla stazione, i militari hanno individuato l'uomo e hanno cercato di farlo desistere dal suo proposito. In tal modo, grazie all'intervento dei carabinieri, l'uomo ha accettato di salire su un'ambulanza del 118 ed è stato trasportato per le cure del caso all'ospedale di Formia.