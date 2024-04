Tensione sul treno a Napoli, i passeggeri: "C'è un uomo in evidente stato di alterazione"

Momenti di preoccupazione sul treno per Salerno in partenza da Napoli alle 12.57, per la presenza, a bordo, di un uomo in evidente stato di alterazione. Alcuni passeggeri hanno allertato i controllori a bordo che sono prontamente intervenuti.

Il treno si è fermato a Gianturco, come da tabella di marcia, ma la tensione è stata alta fino a che l'uomo è stato convinto a scendere, grazie al capotreno e al personale di bordo, quasi interamente formato da giovani donne.