Partito il treno della Circum dedicato al Napoli: ecco com'è (VIDEO)

Un treno per celebrare lo scudetto del NAPOLI: è l'iniziativa di Eav che questo pomeriggio ha presentato alla Stazione della Circumvesuviana di Porta Nolana un convoglio ridipinto a tinte biancazzurre. "Scusate il ritardo" è il nome del treno, chiamato così non solo perché il tricolore è tornato in città dopo un'attesa lunga 33 anni, ma anche perché, con autoironia, l'Ente Autonomo Volturno ha riconosciuto i disagi che ogni giorno vivono utenti e pendolari a causa di un parco mezzi ancora in via di rinnovamento. Un modo per farsi perdonare dunque, citando anche il famosissimo film di Massimo Troisi: il treno "Scusate il ritardo" si muoverà sulla direttrice NAPOLI-Torre del Greco passando dunque anche per San Giorgio a Cremano, paese natale dell'indimenticato attore a cui è anche intitolata la locale stazione dell'Eav.