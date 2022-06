Treno deragliato, si preannunciano disagi per i prossimi giorni

Traffico ferroviario ancora sospeso sulla linea AV Roma - Napoli dopo lo svio in della locomotiva di coda del treno AV Torino – Napoli, avvenuto il 3 giugno, nei pressi di Roma Prenestina. Per i prossimi giorni, fino al ripristino dell'infrastruttura danneggiata, sarà modificato il programma di circolazione nei nodi di Roma e Napoli. In particolare, in Campania, si registrano le seguenti variazioni.

Treni Alta velocità

Percorrono linee alternative (via Formia o via Cassino) con aumento dei tempi di viaggio di 60 o 90 minuti. I treni deviati via Formia non fermano a Napoli Afragola, per cui è attivo servizio di bus navetta da e per Napoli Centrale, ed alcune corse fermano a Roma Tiburtina invece che a Termini.

Treni Regionali

Alcune corse possono subire variazioni, cancellazioni e limitazioni di percorso. Queste le linee interessate:

• Napoli - Roma via Formia

• Napoli - Aversa

• Napoli - Benevento

• Napoli - Caserta

• Napoli - Villa Literno

Maggiori dettagli nelle stazioni e sui canali informativi di RFI e Trenitalia. Per la giornata di domani la programmazione dei treni privilegerà il trasporto regionale riducendo al minimo le ripercussioni sulla mobilità dei pendolari.