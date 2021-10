Linea 1, ancora disagi per i pendolari: "Due fermate in 25 minuti"

Mattinata nera per i pendolari napoletani. Questa mattina un guasto a un treno della metro Linea 1 ha determinato disagi per centinaia di persone. Per tale motivo le corse, dalle 7.40 di questa mattina, sono limitate da Piscinola a Dante. Chiuse, stando alla comunicazione di Anm, le stazioni di Toledo, Municipio, Università, Duomo e Garibaldi. Disagi anche sulla Linea 2 che, sempre questa mattina, ha fatto registrare fino a oltre 20 minuti di ritardo.

L'annuncio social di Anm ha scatenato la rabbia di molti cittadini. Tanti i commenti, come quello di Valeria: "Siete assurdi, ho aspettato 25 min per fare 2 fermate e il treno era terra fertile per la pandemia. Possibile che per arrivare a lavoro bisogna viaggiare in queste condizioni? Peggio dei paesi del terzo mondo!