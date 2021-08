Manca il personale, Circumvesuviana cancella 12 corse

Dodici corse cancellate con un colpo di spugna. Senza alcun preavviso, l'Eav ha annunciato attraverso la sua pagina Facebook ha soppresso diversi treni con il laconico messaggio "Causa improvvisa indisponibilità di personale".

Decine i messaggi di reclamo da parte degli utenti, alcuni dei quali si sono ritrovati senza un mezzo di trasporto con cui rientrare a casa. Le tratte su cui si è verifcato il disagio sono quelle da Napoli verso Sorrento, Torre del Greco, Sarno e ritorno. Meno della metà delle corse soppresse sono state sostituite con autobus.

Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere regionale della Lega Severino Nappi: "“Ci risiamo: la peggiore linea ferroviaria d’Italia batte un altro colpo. Per improvvisa indisponibilità di personale, oggi EaV ha cancellato di punto in bianco ben 8 corse della Circum, creando seri disagi in particolare sulla tratta Napoli-Sorrento, che nel fine settimana e in questi giorni estivi è utilizzata oltre che da pendolari del mare anche da numerosi turisti. L’ennesima cartolina di degrado e di mancanza di servizi che il governatore De Luca e il suo più stretto circolo di collaboratori, di cui fa parte il presidente di EaV, Umberto De Gregorio, inviano dalla Campania”.