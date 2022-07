Passeggeri bloccati nei treni Roma-Napoli per un guasto sulla linea, interviene la protezione civile

Serata no per i pendolari della linea ferroviaria Roma-Napoli. Come riportato da LatinaToday, a causa di un guasto alla linea elettrica tra le stazioni di Priverno e Monte San Biagio il traffico ferroviario è stato sospeso intorno alle 16,40, sia in direzione Napoli che in direzione Roma ed è stato necessario l'intervento dei tecnici per ripristinare la circolazione.

Solo intorno alle 19 Trenitalia ha comunicato la graduale ripresa ma i treni Intercity e i regionali hanno fatto registrare ritardi fino a 140 minuti e alcuni convogli hanno subito variazioni, cancellazioni e limitazioni nel percorso.

Inoltre decine di pendolari già a bordo sono rimasti di fatto bloccati all'interno del treno, tanto che alcuni viaggiatori hanno richiesto l'intervento della protezione civile che ha distribuito centinaia di bottigliette d'acqua.