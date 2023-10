Treni, rallentamenti sul nodo ferroviario Roma: ripercussioni sulla Napoli-Milano

Ci sono ripercussioni lungo l’intera dorsale Milano–Napoli e sulla Verona-Venezia-Roma, con riprogrammazione dei servizi, ritardi e alcune cancellazioni, a causa del guasto alla linea elettrica aerea di alimentazione dei treni avvenuto tra le stazioni ferroviarie di Roma Tiburtina e Roma Prenestina.

La circolazione infatti fortemente rallentata dalle ore 10.44 nel Nodo di Roma.

Come fa sapere Rfi, le cause del guasto, che vedono coinvolto un treno ad alta velocità fermatosi sulla linea, sono in corso di accertamento.