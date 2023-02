In virtù del ritrovamento di un cadavere nelle immediate vicinanze dei binari la circolazione ferroviaria sulla linea Roma - Napoli, via Cassino, dalle ore 13 è sospesa fra le stazioni di Caserta e Santa Maria Capua Vetere. Conseguenti ritardi anche in arrivo a Napoli.

Al momento sono in corso gli accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria.