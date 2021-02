Cumana, tre nuovi treni. De Luca: "Piano da un miliardo di euro"

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha commentato l'arrivo di tre nuovi treni per la Cumana. L'annuncio arriva pochi giorno dopo il rapporto Pendolaria 2021 di Legambiente che ha certificato, ancora una volta, come Cumana e Circumvesuviana siano le peggiori linee ferroviarie locali.

"Abbiamo messo in campo un programma di ammodernamento da 1 miliardo di euro - si è difeso De Luca - Entro quest'anno triplicheremo i treni della Cumana. Aspettiamo che il Consiglio di Stato sblocchi la gara fatta 18 mesi fa per la costruzione di nuovi treni. In Italia, purtroppo, c'è sempre un ricordo al Tar che ferma tutto".