Treni da Milano a Napoli sold out: prossimo fine settimana di rientri

Sarà un fine settimana di rientri quello dell'8 e 9 agosto. Saranno centinaia le persone che dal Nord rientreranno a Napoli. A testimoniarlo sono le prenotazioni dei treni che partono da Milano e arrivano nella città partenopea. Sono, infatti, esauriti i posti sui treni Frecciarossa in partenza da Milano.

Complici le norme di distanziamento per il Coronavirus, i posti sono già tutti prenotati e resta la disponibilità sono per un treno per Napoli l'8 agosto e uno per Roma domenica 9. Restano comunque attivi tutti i dispositivi di sicurezza nelle stazioni per ridurre al minimo eventuali casi di persone positive al virus che potrebbero arrivare al Sud.