Circumvesuviana, nuovo "stop" ai treni sulla rete: possibili disagi

Nuovi disagi questa mattina per gli utenti della Circumvesuviana. Come annunciato da Eav, infatti, per problemi tecnici nella stazione di Napoli Nolana dalle ore 11:00 circa è interrotta la tratta ferroviaria Napoli – Volla sulla linea Napoli / Baiano. Il servizio ferroviario si effettua sulla tratta Volla – Baiano e viceversa.

Tali problemi hanno determinato anche la cancellazione di due corse: 8113 delle ore 11:14 da Napoli a Baiano e 11125 delle ore 11:26 da Napoli per Torre del Greco.