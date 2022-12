Come riporta BolognaToday , il solo treno FR 9535 da Torino Porta Nuova (11:00) a Napoli Centrale (17:12) ha registrato un ritardo di quasi tre ore: ben 175 minuti. Nella stazione di Piacenza è stato previsto il cambio del materiale rotabile, per consentire la prosecuzione del viaggio mentre nella stazione di Bologna Centrale è stata prevista la distribuzione di generi di conforto a cura del personale Trenitalia.

Rientrare a casa per le feste può diventare un incubo. Lo stanno imparando a proprie spese i passeggeri dei treni che viaggiano sull'alta velocità da Nord a Sud. Ritardi enormi su tutta la tratta causati, sembra, da controlli necessari su uno dei treni.

Alta velocità in tilt, treno per Napoli in ritardo di tre ore