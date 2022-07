Tre rapine in pochi giorni: minorenne in manette

Questa mattina, dopo le indagini coordinate dalla procura per i minorenni di Napoli, i militari della compagnia carabinieri Napoli Vomero hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare del collocamento in comunità nei confronti di un 17enne napoletano, a carico del quale è stato delineato un grave quadro indiziario in ordine alla commissione di tre violente rapine commesse le sere del 30 giugno, 4 e 6 luglio, nel corso delle quali, coltello alla mano, si faceva consegnare denaro e telefoni cellulari da giovani vittime, fuggendo a bordo di scooter oggetto di furto.

Il provvedimento trae origine da una tempestiva indagine condotta dal Nucleo Operativo della compagnia carabinieri “Napoli - Vomero”, avviata il 6 luglio, quando il minore – dopo una rocambolesca fuga a bordo di scooter – veniva bloccato e denunciato per una rapina a mano armata, perpetrata la stessa sera a danno di una coppia di giovani fidanzati; nell’occasione, furono tratti in arresto due suoi complici maggiorenni.