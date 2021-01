Tre morti di Covid nelle ultime ore: la situazione a Torre Annunziata

Settantatré nuovi casi in città riscontrati nelle ultime ore. Impennata nelle ultime due settimane

Altre tre persone hanno perso la vita per il Coronavirus a Torre Annunziata. A fare il punto sulla situazione è la consueta nota del primo cittadino Vincenzo Ascione. Sono 73 i nuovi casi di contagio da Covid-19 nelle ultime 48 ore. Al contempo si registrano anche 21 guarigioni e 3 decessi. Sale a 432 il numero di cittadini attualmente positivi: 420 posti in isolamento domiciliare e 12 ricoverati. Sono in totale 1.958 il numero delle persone che hanno contratto il Coronavirus a Torre Annunziata dall’inizio dell’emergenza sanitaria, di cui 1.492 guarite e 34 decedute.

Le parole del sindaco

«Siamo purtroppo costretti a piangere altri tre nostri concittadini che sono scomparsi a causa del Covid – afferma il sindaco Vincenzo Ascione -. L’Amministrazione Comunale si unisce al dolore dei familiari ai quali esprime profondo cordoglio. I dati che ci vengono forniti quotidianamente dall’Unità Operativa di Prevenzione Collettiva dell’Asl Napoli 3Sud, testimoniano un consistente aumento di contagi nella nostra città. Basti pensare che siamo passati dai 125 soggetti attualmente positivi dello scorso 4 gennaio, ai 432 di ieri, con un incremento di 307 casi in appena 20 giorni. È necessario rispettare le regole ed evitare qualsiasi forma di assembramento – conclude -. A tal proposito, ho già provveduto a sollecitare tutte le forze dell’ordine affinché vengano intensificati i controlli sul territorio».