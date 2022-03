Tragedia alla stazione della Circumvesuviana, giovane travolto da un treno

Un giovane è stato travolto dal treno della Circumvesuviana all’altezza della stazione di via del Monte a Torre del Greco. Il convoglio, partito alle ore 18:30 da Napoli, era diretto a Sorrento. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe al momento in pericolo di vita.

È ricoverato all’ospedale del Mare, ha riportato fratture ad entrambe le gambe e contusioni varie.

Sul posto carabinieri e polizia. Indagini in corso per ricostruire esattamente la dinamica del sinistro, circolazione ferroviaria prosegue a rilento.