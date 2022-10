"Tifosi napoletani trogloditi". Lo sfogo di Maria Mazza dopo l'incendio del ristorante e il chiarimento

"Mi rivolgo a quei trogloditi dei tifosi napoletani che ieri hanno aggredito i tifosi della squadra avversaria nel ristorante di Amedeo Quagliata sfasciando tutto e recando danni a persone ed oggetti: siete delle merd*. Da una tifosa napoletana". Ha scatenato polemiche il legittimo sfogo di Maria Mazza, dopo gli ingenti danni subiti dalla Trattoria Medina, in seguito agli scontri tra tifosi del Napoli e dell'Ajax in occasione dell'incontro di Champions League poi vinto dagli azzurri.

La showgirl dopo le critiche ricevute sui social per aver definito trogloditi i tifosi azzurri ha tenuto a precisare sempre su Instagram nelle storie: "Imparate a leggere bene i post. Mi firmo una tifosa napoletana. Non venite a farmi la morale su Napoli a me che da sempre mi batto per la mia città e scusate se ieri il mio compagno (Amedeo Quagliata) ha rischiato di finire in ospedale perché scambiato per un tifoso avversario".