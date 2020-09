Trasporto scolastico, gli operatori: "Con regole Covid non garantiamo servizio"

Giornata di protesta per 150 operatori del trasporto scolastico napoletano. Con le nuove regole Covid, gli autisti potranno trasportare solo 5-6 bambini per ogni bus. "In questo modo non è possibile sostenere i costi per persone che sono ferme già da sei mesi" spiega Carlo Di Dato di AssoDiritti. Napoli è una delle poche grandi città in cui il trasporto scolastico non è affidato con un bando, ma alla trattativa privata con singoli operatori. "Questo ci mette in una condizione di debolezza. Mentre per le aziende di trasporto pubblico e per i tassisti ci sono stati gli aiuti del Governo e della Regione Campania, noi siamo stati dimenticati. Se non ci ascolteranno - conclude Di Dato - gli operatori stracceranno le licenze e il trasporto scolastico cadrà nel caos".