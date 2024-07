Trasporto barche nei giorni vietati: traffico nel caos

Imbarcazioni da diporto come pomo della discordia. Accade a Bacoli dove da mesi imperversa una polemica intorno al trasporto speciale di barche dai rimessaggi ai porti turistici. Nel Comune flegreo esiste un'ordinanza che permette un simile trasporto dal martedì al giovedì dalle 13.30 alle 15.30. Le immagini che mostriamo in questo video, invece, sono state girate venerdì 5 luglio e lunedì 8, quando il transito sarebbe vietato dall'ordinanza. Evidente che molti cittadini siano incuranti del dispositivo. Il problema è che nella strette strade di Bacoli, un mezzo pesate con una imbarcazione a rimorchio rallenta molto il traffico. "A fronte di tanti proclami e post social sulla sicurezza, in tempi di bradisismo, poi si consente la violazione di una delibera comunale. Qui le strade sono strette e Baia è l’unica via di un’eventuale fuga. I mega camion con barche a bordo circolano ad ogni ora" è la denuncia di M. N., residente che preferisce restare anonimo.

La delibera in esame ha una lunga gestazione. A gennaio 2024, il sindaco Josi Della Ragione aveva portato all'approvazione un dispositivo molto più stringente, con il divieto totale di trasporto barca. In pratica, l'unica soluzione per chi voleva ormeggiare la sua barca a Bacoli o Baia era di metterla in acqua altrove e raggiungere la località via mare. Una posizione contestata dalle società di trasporto che hanno fatto ricorso al Tar, il quale ha sospeso l'ordinanza. Così, ad aprile, il Comune ha emanato una seconda ordinanza che indica giorni e orari consentiti. Orari e giorni che, però, il Comune non riesce a far rispettare.