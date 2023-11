Forza il posto di blocco e cerca di investire gli agenti: ecco perché scappava

Arrestato dalla Polizia Municipale di Casalnuovo un 50enne di Casavatore per resistenza e ricettazione. La Polizia Locale, agli ordini del Comandante Pasquale Pugliese, nell’ambito di un’operazione congiunta con l’Esercito Italiano, ha rintracciato in Via Saggese un autocarro che all’intimazione dell’alt ha forzato il posto di controllo cercando di investire gli operatori che prontamente provvedevano a scansarsi.

Ne scaturiva un inseguimento con gli uomini della Polizia Municipale, che sono riusciti a bloccarlo e fermarlo in Via Siviglia. Il Conducente è sceso velocemente dall’autocarro ed è fuggito nelle campagne adiacenti prima di essere bloccato ed arrestato.

L’autocarro, risultato intestato a persona deceduta, trasportava una carcassa di un autoveicolo Volkswagen risultata oggetto di furto. A diffondere la notizia è stato il sindaco Massimo Pelliccia.