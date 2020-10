Folla sui mezzi pubblici, Bassolino: "Così non si può viaggiare"

E' ormai un'immagine stereotipata quella che si registra in questi giorni sui mezzi pubblici napoletani. Ritardi e assembramenti senza alcun rispetto del distanziamento sociale. Un problema di non facile soluzione se si pensa alla atavica penuria di mezzi in possesso delle aziende pubbliche napoletane. Il problema, però, deve essere pur considerato dalla amministrazione pubblica - che in qualche modo deve cercare di preservare la salute dei cittadini. Sui fatti è intervenuto anche l'ex sindaco napoletano Antonio Bassolino, che ha pubblicato la foto che vi riproponiamo e ha scritto: "Così non va bene. Non si può viaggiare in queste condizioni mentre i contagi aumentano. Si intervenga, per piacere: ognuno per la sua parte e finalmente tutti assieme".

