De Magistris: "Stiamo pensando a un sistema di trasporto per i soli studenti"

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris sta pensando a un sistema di trasporto dedicato ai soli studenti, con orari differenziati per l'ingresso a scuola. A La7 de Magistris ha detto: ''Stiamo predisponendo un trasporto dedicato per i ragazzi - ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris a La7 - e lavoriamo molto sull'utilizzo delle biciclette ma per il trasporto pubblico aspettiamo le indicazioni del Governo perché ritengo che si debba aumentare la quota del 30 per cento della capienza prevedendo l'obbligo di mascherina a bordo perché altrimenti l'impatto per le grandi città sarà molto, molto complesso''.

Resta comunque "impensabile" per de Magistris un aumento delle corse: "E' già un miracolo che si riesca a far uscire in strada il trasporto pubblico perché i Comuni non hanno i soldi e hanno pochi autobus'', ha chiosato il primo cittadino.