Trasporti Napoli, giornata difficile per Metro, Funicolare di Montesanto e linee bus

Giornata difficile per i trasporti a Napoli. Dalle ore 11,00 circa, per un intervento tecnico in rete su guasto, la circolazione sulla Metro Linea 1 è temporaneamente sospesa sull'intera tratta.

Inoltre, la Funicolare di Montesanto è attualmente chiusa al pubblico per consentire un intervento di messa in sicurezza in un tratto di galleria. La riapertura è stimata da Anm entro le ore 18.00.

Mattinata complicata anche per molte linee bus, costrette a deviare il proprio percorso a causa di allagamenti e dissesti in alcune strade cittadine.