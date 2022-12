Trasporti attivi a Natale e Capodanno: è scontro tra sindacati ed Eav

Tenere attive le linee flegree e la linea Napoli-Sorrento della Circumvesuviana per il giorno di Natale e Capodanno. È la proposta avanzata dall'Ente Autonomo Volturno ai sindacati e sulla quale hanno preso in queste ore una posizione di contrasto i rappresentanti dell'Orsa. Proprio la sigla sindacale ha reso noto la vicenda attraverso un comunicato che fa seguito ad un incontro svoltosi lo scorso 30 novembre. In quella sede i vertici Eav avrebbero, come spiega Orsa, fatto sapere di essere intenzionata, dopo una richiesta della Regione, per i giorni del 25 dicembre e del primo gennaio a tenere aperte ''solo le linee; a vocazione turistica, ovvero la Napoli-Sorrento sulle linee vesuviane e la Cumana sulle linee flegree, con orari che vanno dalle 8:00 alle 21:00 circa, senza interruzione pomeridiana''.

I turni di lavoro del personale di condotta e scorta passerebbero dalle 6 ore e 30' (orario durante la festività ridotta) alle 8 ore e 15'. Per gli operai delle manutenzioni e le autolinee, ci sarebbero stati resi noti i dettagli in una successiva riunione. Infine, per ciò che concerne il corrispettivo economico da erogare a coloro si renderanno disponibili a lavorare dalle 13 fino alle 21 del 25 dicembre 2022 e dell'1 gennaio 2023 bisogna dire che è inferiore (e non di poco) a quanto pagato in passato ed in altre aziende di trasporto. Per ora sì tratta di una proposta ''ipocrita e discriminatoria''.

''Non si capisce - sottolinea il sindacato - perché il servizio ferroviario sarà dalle 8:00 alle 21:00. Discriminatoria perché le uniche due linee ferroviarie 'giubilate' da questa iniziativa saranno la Circumvesuviana per Sorrento e la Cumana per Torregaveta'' ''Il sindacato Orsa - è scritto ancora - ha rimandato al mittente questa proposta ritenendola irricevibile perché discriminante verso i cittadini della Campania, stressante per i lavoratori coinvolti ed insufficiente sotto l'aspetto economico. Crediamo che un'azienda di trasporto pubblico locale debba avere a cuore la mobilità di tutti i cittadini e non solo di chi, turista o meno, che vorrà viaggiare nel pomeriggio di quei due giorni, solo per Sorrento o Pozzuoli''.