Trasportatore trovato impiccato in casa: aperta un'inchiesta

Il suo corpo è stato trovato senza vita in casa. Un autotrasportatore di Pompei è stato trovato all'interno del suo appartamento alla periferia di Pompei. L'uomo è stato trovato impiccato dopo che da diverse ore non rispondeva alle chiamate. Viveva da solo e i soccorsi non sono riusciti a salvargli la vita.

Sul posto sono arrivati i carabinieri che stanno conducendo le indagini. Aperto un fascicolo dalla procura di Torre Annunziata. All'ipotesi più accreditata del suicidio, i magistrati oplontini non escludono anche altre ipotesi. I militari stanno ascoltando conoscenti e parenti per provare a capire i motivi del gesto.