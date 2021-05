Trasportano motorino su un altro motorino: il caso nel napoletano

Trasportano un motorino a bordo di un altro motorino. Lo strano caso, denunciato da Luca Abete, inviato di Striscia la Notizia, arriva da Giugliano ed ha subito fatto il giro del web. Nel filmato (cliccare qui per vederlo) vengono riprese due persone che, a bordo di un motociclo, trasportano un altro motociclo, non senza difficoltà.

Tanti sono stati i commenti degli utenti che, anche se a tratti divertiti dalle immagini, hanno espresso tutta la loro indignazione. “Qui sei tra Licola e Varcaturo, terra di nessuno abbandonata in stato di degrado dove ognuno fa quello che vuole, persone di etnie diverse che si ammazzano l’uno con l’altro, droga, prostituzione e lo stato non fa niente! Per non parlare del lungomare che potrebbe essere uno dei più belli al mondo partendo da Licola fino a Mondragone”, recita uno dei tanti commenti.