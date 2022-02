Senza fissa dimora trovano riparo al Centro Direzionale: interviene la Municipale

Questa mattina la Polizia Municipale, unitamente al personale dell’Unità specialistica Tutela Emergenza Sociale, al personale dei Servizi Sociali e agli operatori ASIA, è intervenuta al Centro Direzionale dove, così come segnalato da diversi cittadini, alcuni senza fissa dimora avevano trovato riparo. L’intervento si è reso necessario, oltre che per trovare una corretta sistemazione ai clochard, anche per consentire una sanificazione e pulizia dell’area.

Sempre gli agenti dell’Unità Operativa Poggioreale sono intervenuti in via Gianturco angolo via Murialdo, dove erano in corso lavori per la realizzazione, totalmente abusiva, di un balcone a servizio di un appartamento privato. I lavori sono stati interrotti, denunciato il committente all’autorità giudiziaria e sequestrato il manufatto al fine di non proseguire nell’abuso.