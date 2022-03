Trapianti di cuore: "In attesa di un reparto per i bimbi da 5 anni"

Tensione al Centro trapianti dell'Ospedale Monaldi. Da settimana i rapporti tra l'Azienda dei Colli e il Comitato parenti di trapiantati di cuore sono ai minimi termini. Sul banco della discussione le rivendicazioni dei genitori che denunciano scarsa assistenza e un reparto dedicato agli under 18 atteso da cinque anni.

"Da anni - spiega Dafne Palmieri, portavoce del Comitato e madre di un trapiantato - i nostri figli sono presi in cura dal reparto di neurochirurgia del Monaldi vista l'assenza di un reparto pediatico ad hoc. Con una recente ordinanza interne si stabilisce che i ragazzi, una volta operati, vengano spostati in terapia intensiva pediatrica che si trova dal lato opposto dell'ospedale. Non solo non esistono corridoi sterili, ma si tratta di un percorso che i piazienti affronteranno intbati e che attraversa le aree comuni della struttura".

Un tema, quello del reparto pediatrico per i trapianti di cuore, che si sarebbe dovuto risolvere con i lavori finanziati nel 2017 con oltre 3milioni di euro. "In cinque anni i lavori non sono nemmeno iniziati. Inoltre, da una comunicazione interna abbiamo appreso che anche una volta completato, il nuovo reparto si occuperà degli adulti, escludendo nuovamente i minori. Il responsabile del Centro tumori ci ha assicurato che si tratta solo di un refuso, ma non abbiamo avuto ancora prove certe".

Sui lavori incombe anche un altro interrogativo. A porlo è Federconsumatori Campania: "Abbiamo fatto un accesso agli atti - spiega Carlo Spirito, legale dell'associazione - e abbiamo appurato che al Comune di Napoli non sono mai pervenute richieste di autorizzazione, previste dalla legge, per i lavori del nuovo reparto. L'autorizzazione obbligatoria per ogni struttura sanitaria e il suo rilascio è una garanzia per gli utenti che tutto sia a norma".

Un altro tema posto dal Comitato è quello dell'assistenza post-operatoria. "In questo caso non c'entra il Monaldi - prosegue la Palmieri - ma la Regione Campania. Per i trapianti di cuore mancano i percorsi di assistenza regionali e in caso di emergenza ospedali e 118 non hanno idea di come assistere i trapiantati".

Nel video pubblicato sono riportate anche letestimonianze di Annunziata e Giovanni, genitori di due ragazzi in attesa di un cuore, e di Nunzio, che vive grazie a un cuore artificiale.