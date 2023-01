Trapiantato sta male, l'appello: "Dateci indicazioni su cosa fare"

Il Comitato Trapiantati del Monaldi ha segnalato il caso di G.E., trapiantato di Napoli che sta vivendo in queste ore momenti di difficoltà.

“Pochi minuti fa il trapiantato G. E. ha contattato il comitato perchè accusa affanno e dolore al fegato. Non sa dove recarsi – è il testo del messaggio diffuso dal Comitato Trapiantati – Sta per il momento recandosi al pronto soccorso del Cto, ma come la nostra esperienza insegna non è il percorso cui può riferisrsi per il suo stato di immunodeficienza”.

“Inoltre – prosegue il Comitato – l'ecocardiogramma di un trapiantato non è competenza ordinaria”. La richiesta del Comitato Trapiantati Monaldi, alla direzione dell'Azienda Ospedaliera dei Colli e alla Regione Campania, è di “indicazioni su come muoversi”.

“[G.E.] ha già chiamato il Centro regionale trapianti ed hanno suggerito di chiamare in reparto, in reparto hanno detto direcarsi al pronto soccorso”, in dipartimento ha risposto una segretaria che ha detto di chiamare un dottore “ma al numero dato non hanno risposto”.

La denuncia: "Manca una rete d'emergenza"

Da tempo il Comitato Trapiantati del Monaldi denuncia la mancanza di una rete d'emergenza post operatoria, ma ad oggi chi ha un problema e si reca in un pronto soccorso trova "medici non sanno come comportarsi". A sostenere la battaglia del Comitato c'è anche Federconsumatori Campania.