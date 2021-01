Ripartono i tram 2 e 4: "Ora la linea è completa"

Con undici mesi di ritardo sugli annunci ripartono le linee 2 e 4 del sistema tramviario di Napoli. Esattamente un anno fa, a gennaio 2020, dopo un decennio nel dimenticatoio, veniva ripristinata la linea 1, quella da Poggioreale a piazza Municipio. Fu l'assessore comunale ai Trasporti Enrico Panini, ad assicurare che entro febbraio sarebbero partite anche le altre due tratte.

I tempi sono stati condizionati dalla lentezza con cui è andato avanti il cantiere di via Marina. Ora anche la perfieria Est è collegata al centro. Le due linee, infatti, partiranno dal deposito di San Giovanni a Teduccio. Nessuna notizia, invece, sulla possibilità di allungare la linea 1 per farla arrivare fino a Mergellina, così come avveniva nell'era precedente ai lavori della Metropolitana. Sempre un anno fa, l'amministratore unico di Anm Nicola Pascale assicurò che mancava poco alla realizzazione del progetto. Dodici mesi dopo, di quell'idea non c'è più traccia.