Traghetto Milazzo-Eolie-Napoli, marittimo ha la febbre: scattano le procedure anti Covid

"Un marittimo febbricitante, componente dell'equipaggio della nostra nave in servizio per Caronte & Tourist Isole Minori sulla linea Milazzo-Eolie-Napoli, è stato sbarcato e sottoposto a tampone". E' la nota della compagnia di navigazione sull'uomo che era a bordo della 'Laurana'.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"A prescindere dall'esito degli accertamenti diagnostici - si legge in una nota diffusa - è immediatamente scattata la procedura stabilita fin dallo scorso marzo in accordo con le normative d'emergenza del periodo, che prevede lo sbarco cautelativo di tutto l'equipaggio e anch'esso sottoposto agli accertamenti di rito, la sanificazione radicale della nave e la ripartenza, naturalmente autorizzata dalle Autorità marittime e sanitarie competenti". "La situazione è stata dunque fin da subito sotto controllo. La pronta reazione organizzativa dà il senso di un atteggiamento di grande e costante vigilanza e di rispetto delle regole che conferma l'impegno di una navigazione in sicurezza che la società si è posto come obiettivo permanente a tutela di passeggeri ed equipaggi".