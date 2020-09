Paura Coronavirus su un traghetto per Ischia: identificati tutti i passeggeri

I passeggeri di una nave diretta ad Ischia sono stati identificati al loro arrivo dopo aver viaggiato con un gruppo di cui faceva parte una turista, che si era sentita male nel porto di Pozzuoli, prima dell'imbarco.

La donna è stata ricoverata in ospedale con febbre alta. Il gruppo era partito all'alba dal Veneto ed ha raggiunto l'isola con un bus per trascorrere una settimana di vacanza in un hotel ischitano, ma già in autostrada la donna aveva accusato il malessere: nel porto di Pozzuoli la sua temperatura superiore ai 37,5 gradi. E' stata chiamata una ambulanza per soccorrerla. Il bus è stato fatto comunque imbarcare ma durante la traversata sono state allertate le autorità che hanno deciso di identificare tutti i passeggeri del traghetto.

Si attendono gli esiti degli esami per determinare se la donna sia stata colpita o meno dal Covid.