Caldo torrido a bordo, incubo per i passeggeri sul traghetto Ischia-Napoli

Faticoso rientro a Napoli per gli sventurati imbarcatisi sul Rosa D'Abundo della compagnia di navigazione Medmar delle ore 17.00 da Ischia Porto. A causa di un presunto malfunzionamento dell'aria condizionata, la temperatura a bordo sul ponte principale è stata torrida per l'intero viaggio, durato un'ora e cinquanta minuti tondi.

In tanti hanno provato a utilizzare ventilatori portatili o ventagli, ma con scarsi risultati e si sono spostati in massa verso i ponti esterni. Al bar del traghetto c'erano poi solo bottigliette d'acqua a temperatura ambiente per chi sperava almeno di refrigerarsi.

Tensioni a bordo

Non sono mancati momenti di tensione tra i viaggiatori e il personale della Medmar. "Dove dobbiamo andare per farci ridare i soldi indietro del biglietto? E' disumano viaggiare in queste condizioni", le parole di Antonio, a bordo con l'anziana madre, ad un membro dell'equipaggio

"Non mi vengano a parlare del caldo o dell'alto numero di passeggeri a bordo, è palese che l'aria condizionata erogata era insufficiente. E già all'andata, venerdì scorso, era palese questo malfunzionamento. I disagi c'erano ugualmente, anche se oggi devo dire che è stata un'esperienza horror", spiega a NapoliToday Anna.