Prezzi degli ombrelloni alle stelle e traghetto senza aria condizionata, lo sfogo di una lettrice: "Ischia merita di più"

L'estate 2022 sarà ricordata, oltre che per il caldo torrido, con temperature costantemente di 7-8 gradi superiori alla media, anche per la voglia irrefrenabile di vacanza dopo 2 anni e mezzo di Covid. Non frena i vacanzieri neppure l'impennata di contagi delle ultime settimane, la voglia di mare e spiagge è fortissima. Le strutture alberghiere e i ristoranti sono sold out e i prezzi per gli ombrelloni sono volati alle stelle in alcune zone.

A tal riguardo raccogliamo lo sfogo di una lettrice di NapoliToday, Angela, napoletana, che nel weekend è tornata ad Ischia. "Ci mancavo dallo scorso anno, ma premetto che amo l'isola, è fantastica, offre tantissimo sia del punto di vista storico-paesaggistico che culinario. Ci passo almeno una-due settimane all'anno, ma qualcosa non mi è andato giù. Innanzitutto i costi in spiaggia sono notevolmente cresciuti. A San Montano mi hanno chiesto 50 euro per un ombrellone e due lettini. Prezzi da costiera amalfitana e sorrentina, non perchè siano più belle, anzi, il mare di Ischia è unico, ma lo trovo davvero spropositato per la moltitudine di spiagge esistenti. Per non parlare poi del traghetto di ritorno da Ischia a Napoli delle ore 20.20. Partito in ritardo e stracolmo di gente, alcuni hanno avuto difficoltà a trovare posto, c'è da dire anche per la poca civiltà dei passeggeri che occupavano le poche poltrone libere e le panche all'aperto con borsoni e valigie per stare 'più larghi'. Inoltre faceva un caldo da pazzi. Nonostante le sollecitazioni il personale di bordo non ha potuto fare altro che aprire alcune porte che portavano sul passaggio ponte per far circolare un po' di aria. C'erano tanti anziani e genitori con neonati".

Poi Angela conclude: "Il mio è uno sfogo da amante di Ischia e mi auguro che possa compiere quello scatto in più verso l'eccellenza perchè lo merita".