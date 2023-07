Condizionatori perdono acqua sul traghetto per Ischia|VIDEO

Caldo torrido ma i climatizzatori sono guasti e perdono acqua, a causa di un malfunzionamento degli impianti di climatizzazione. Come ha segnalato un utente al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, su un traghetto Medmar della tratta Ischia-Pozzuoli i climatizzatori perdevano acqua, tanto che il pavimento è stato ricoperto di cartoni e secchi per contenerla.

Borrelli: "Si sta scherzando con il fuoco"

“Appena l‘imbarcazione oscillava leggermente cadeva acqua a fiumi", ha affermato il passeggero del traghetto. “Le condizioni in cui sono costretti a viaggiare i visitatori verso le isole sono davvero vergognose e peggiorano di anno in anno. Non solo gli imbarchi al Molo Beverello ma troppo spesso anche le condizioni dei mezzi di trasporto sono indecenti. Sporchi e vecchi e con aria condizionata mal funzionante nella migliore delle ipotesi. Si sta scherzando col fuoco come se quest’ondata sensazionale di turismo, una vera manna dal cielo sotto alcuni punti di vista, dovesse durare per sempre a prescindere da come viene governata", ha dichiarato Borrelli- “Abbiamo segnalato questo guasto dei climatizzatori alla Medmar, che si rimedi in fretta almeno a questo dato che le temperature, anche se nelle prossime ore diminuiranno sensibilmente, saranno destinare a risalire".