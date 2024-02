Tragedia sui binari: bloccata per ore la circolazione dei treni. Il racconto di una pendolare

Tragedia sulla linea ferroviaria Lamezia-Napoli. Come riporta SalernoToday, intorno alle 18 di ieri, 24 febbraio, un uomo è stato investito e ucciso da un treno tra Battipaglia e Bellizzi, in provincia di Salerno. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un suicidio. Sul posto sono giunti polizia ferroviaria e carabinieri per le indagini.

Da quel momento, la circolazione dei treni è stata sospesa e tutte le corse hanno subito ritardi di ore. Da Napoli e per Napoli, su quella linea, non sono arrivati o partiti treni fino a notte fonda. A. R, pendolare napoletana che rientrava in città da Catanzaro, riferisce che "...stavo viaggiando su un Italo diretto a Napoli, quando all'altezza della stazione Capaccio ci siamo fermati. Erano da poco passate le 20.30. Per diversi minuti non abbiamo capito molto, il personale non ci ha informato di cosa stesse succedendo. Ma quando il tempo di attesa si è protratto ho chiesto spiegazioni al capotreno. Abbiamo appreso che c'era stata una tragedia e dalle 18 i treni erano fermi per i rilievi".

L'attesa dei viaggiatori è durata tanto: "Siamo rimasti due ore chiusi nei vagoni, in una stazione deserta. Poi, hanno aperto le porte per farci respirare e hanno distribuito acqua e salatini - prosegue la pendolare - Ma di ripartire non se ne parlava assolutamente. Insieme al altri viaggiatori ci siamo organizzati autonomamente e abbiamo contattato un bus privato che da Capaccio potesse portarci a Napoli centrale. Sono arrivata all'una di notte in stazione e sul tabellone ho visto che i ritardi dei treni superavano le tre ore, molti erano stati cancellati".