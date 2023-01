Tangenziale, corsie chiuse per lavori: traffico paralizzato

Traffico in tilt sulla Tangenziale di Napoli. Per lavori in corso nel tratto che da Fuorigrotta porta a Pozzuoli è aperta solo una corsia. Questo ha determinato lunghe code, con disagi per gli automobilisti.

Il traffico intenso è stato annunciato anche da "Tangenziale di Napoli" sul proprio sito, con una doppia nota. "Coda in uscita a Fuorigrotta provenendo da Allacc. Diramazione Capodichino per traffico intenso sulla viabilita' ordinaria" e "Coda tra Fuorigrotta e Italia 90 per lavori", si legge.

Fuirosi gli automobilisti che si trovano imbottigliati in questo sabato mattina. Disagi sono stati segnalati anche con diversi post social.