Dispositivi di traffico temporanei Piazza Cavour e Via Nicolini

Istituzione, per il giorno 05 marzo 2022, nei tratti di Piazza Cavour di volta in volta interessati dai lavori di efficientamento energetico dell'impianto d' illuminazione pubblica, di un particolare dispositivo di circolazione temporaneo:

Istituire, il giorno 5 marzo 2022, in piazza Cavour:

1) nella fascia oraria 07.00-12.00, nel tratto compreso tra l'ingresso della stazione metropolitana “Linea 2” e l'intersezione con via Mario Pagano:

a) il divieto di transito veicolare;

b) il divieto di sosta con rimozione coatta sul lato sinistro rispetto al senso di marcia.

2) nella fascia oraria 13.00-16.00:

a) il divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra l'intersezione con vico della Pigne e l'intersezione con via Decio Carli;

b) il senso unico di circolazione nel tratto compreso tra il civico 96 ed il civico 100, in direzione del civico 100.

Istituzione, nei giorni 07 - 08 – 09 -10 -14 – 15 – 16 – 21 – 22 - 23 e 24 marzo 2022, nei tratti di via Nicola Nicolini di volta in volta interessati dai lavori di efficientamento energetico dell'impianto d' illuminazione pubblica, di un particolare dispositivo di circolazione temporaneo:

Istituire in via Nicola Nicolini, nella fascia notturna 21.00-05.00:

1) nei giorni 07 - 08 - 09 - 10 marzo 2022 (3 notti):

a) il divieto di transito veicolare, eccetto i veicoli dei residenti residenti, delle Forze dell'Ordine, dei mezzi di soccorso e di emergenza, dall'intersezione con via Leonardo Di Capua fino a via Ponti Rossi (altezza Acquedotto Romano del Serino), in direzione di quest'ultima via;

b) divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i sensi di marcia del tratto di cui alla precedente lettera a) e restringimento della carreggiata per lo stesso tratto in direzione di Piazza Ottocalli.

2) nei giorni 14 – 15 - 16 marzo 2022 (2 notti), il divieto di transito veicolare in ambo i sensi di marcia eccetto i veicoli dei residenti residenti, delle Forze dell'Ordine, dei mezzi di soccorso e di emergenza, dall'intersezione con Piazza Ottocalli fino a via Abate Minichini;

3) nei giorni 21 - 22 - 23 - 24 marzo 2022 (3 notti):

a) il divieto di transito veicolare, eccetto i veicoli dei residenti residenti, delle Forze dell'Ordine, dei mezzi di soccorso e di emergenza, dall'intersezione con via Ponti Rossi fino a via Leonardo Di Capua, in direzione di quest'ultima via;

b) divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i sensi di marcia del tratto di cui alla precedente lettera a) e restringimento della carreggiata per lo stesso tratto in direzione di via Ponti Rossi