Maxi code e traffico impazzito: "La pandemia è finita a Napoli. Ormai è liberi tutti"|VIDEO

"E' finita la pandemia, fatelo sapere a De Luca. Liberi tutti". E' la denuncia di un residente di via Mergellina sul traffico che sta imperversando nella zona nel giorno di San Valentino.

Folla sul Lungomare e nel centro cittadino, con traffico veicolare e tante coppie di giovani in giro per la festa degli innamorati.

Tante anche le famiglie con bambini vestiti per il Carnevale, anche al Vomero. Divisi i napoletani sui social, c'è chi evidenzia che essendo in zona gialla non si contravviene ad alcuna restrizione e chi invece sottolinea che andrebbero comunque evitati assembramenti per evitare ogni rischio in questa fase delicata dell'emergenza Covid.